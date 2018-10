Stiri pe aceeasi tema

- Referendum: Peste 21 de milioane de buletine de vot au fost tiparite Peste 21 de milioane de buletine de vot au fost tiparite pentru referendumul care va avea loc sâmbata si duminica, a anuntat ministrul de interne, Carmen Dan. La nivel national, sunt organizate peste 18.600 de sectii…

- Politisti din cadrul Serviciului Rutier Dolj – Biroul Drumuri Nationale si Europene, Biroului Rutier Craiova, Secțiilor de Poliție 4 Rurala Cosoveni și 5 Rurala Pielesti si reprezentanti ai Registrului Auto Roman Dolj, dar și o grupa de interventie din cadrul ...

- Grupul Alstom a prezentat autobuzul electric Aptis, in cadrul InnoTrans Berlin, din Germania, cel mai mare targ din lume dedicat industriei transporturilor, care a avut loc in perioada 18 – 21 septembrie 2018. Acesta poate circula 20 de ani, fara reparații. Vezi galeria foto + 2 + 2 Aptis este un autobuz…

- F. T. Angajați ai Secțiilor de Poliție 1 și 4 din municipiul Ploiești au organizat o acțiune de amploare, pentru prevenirea și combaterea ilegalitaților din activitatea de comerț in zona Halelor Centrale și in Cartierul Mihai Bravu. In paralel oamenii legii au urmarit și sanctionarea indivizilor care…

- Un copil de 2 ani din comuna Sopot, judetul Dolj, care a fost dat disparut in noaptea de joi spre vineri, este cautat de circa opt ore in imprejurimi de catre angajati ai ISU, politisti si oameni din localitate.

- Un copil de 2 ani din comuna Sopot, judetul Dolj, care a fost dat disparut in noaptea de joi spre vineri, este cautat de circa opt ore in imprejurimi de catre angajati ai ISU, politisti si oameni din localitate. "In urma solicitarii primite pe 112 de a interveni in localitatea Sopot pentru cautarea…

- Potrivit sursei citate, fetita se deplasa intr-o caruta cu parintii, iar la un moment dat, in jurul orei 13,00, acestia au observat ca minora nu se mai afla in caruta.La fata locului au ajuns echipe mixte de pompieri, jandarmi si politisti. Fetita este cautata de catre 13 pompieri cu patru…

- Politisti din cadrul Serviciului de investigare a criminalitatii economice Harghita efectueaza sambata mai multe perchezitii domiciliare, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals intelectual, inselaciune si constituire de grup infractional…