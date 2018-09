Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Bihor, Ioan Mihaiu, a declarat, luni, in sedinta Comisiei Tehnice Judetene si a Grupului tehnic de lucru, ca prima problema care ar trebui rezolvata pentru organizarea referendumului din 6 si 7 octombrie este suspendarea cursurilor scolare in ziua de vineri. "Sunt foarte…

- Liderul PSD Bihor se plaseaza de partea lui Liviu Dragnea in conflictul pe care presedintele formatiunii il are cu cativa dintre liderii Partidului Social Democrat. "Am discutat cu primarii din judet si nu sunt de acord cu demisia presedintelui PSD", a spus Mang intr-o interventie la Digi24.

- Referendumul pentru revizuirea Constitutiei in forma adoptata de Parlament se va desfasura pe parcursul a doua zile, 6 si 7 octombrie 2018, intre orele 7.00 ndash; 21.00, pentru a asigura o consultare cat mai larga a romanilor cu drept de vot.Guvernul a adoptat in sedinta de marti, 18 septembrie a.c.,…

- Guvernul se reunește, luni, la ora 16.00, intr-o ședința extraordinara, tema fiind organizarea referendumului pentru redefinirea familiei. Curtea Constitutionala a avizat revizuirea Constitutiei, in sensul redefinirii familiei.

- Presedintele PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat, vineri, ca va avea loc Comitetul Executiv al partidului, ”in a doua jumatate” a lunii septembrie, Liviu Dragnea fiind de acord sa convoace ”cat mai repede” aceasta sedinta. ”Sunt anumite lucruri care trebuie discutate in Comitetul Executiv”, a spus Mang,…

- Liderul PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat, vineri, ca Liviu Dragnea doreste convocarea de urgenta a CEx-ului pentru a pune capat tensiunilor din partid. Potrivit lui Mang, reuniunea va avea loc in a doua jumatate a lunii septembrie, decizia fiind comunicata joi, la o sedinta care a avut loc la sediul…

- Clujenii s-au adunat, din nou, duminica seara, de la 19.00, la protest in Piata Unirii. „S-au folosit gaze lacrimogene si tunuri de apa pentru a dispersa multimea pasnica!”, se arata pe pagina de Facebook Umbrela Anticoruptie Cluj.