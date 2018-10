Stiri pe aceeasi tema

- Votul cetatenilor romani aflati in strainatate la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei s a incheiat astazi, 8 octombrie 2018, la ora 7.00, ora Romaniei, odata cu inchiderea ultimelor sectii de votare din SUA Los Angeles, San Francisco, Seattle, Portland, Phoenix, Sacramento, Las Vegas…

- Referendumul a inceput deja de vineri seara in diaspora. Prima sectie de votare care s-a deschis a fost cea din Auckland, Noua Zeelanda, unde votul a inceput vineri, la ora 21:00, ora Romaniei (sambata, ora 7:00, ora locala). Va fi un referendum ce se va desfasura pe parcursul a doua zile, sambata…

- Votul la referendum a inceput in strainatate de vineri Foto: mae.ro Votul la referendumul national pentru modificarea Constitutiei a inceput in afara tarii vineri la ora 21 ora Romaniei, in Auckland, Noua Zeelanda, in sectia numarul 16, cea mai indepartata sectie de vot organizata in…

- Votul la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei a inceput in afara tarii la Auckland, Noua Zeelanda, la ora 21,00, ora Romaniei (ora 7,00 ora locala), in sectia nr. 16, cea mai indepartata sectie de votare organizata in strainatate.Potrivit MAE, dupa deschiderea sectiei de…

- Inna și-a inceput turneul de pe continentul nord-american la New York, cu burta plina de… mancare tradiționala romaneasca! Dupa o calatorie de aproape 7.000 de kilometri, cantareața a ales sa-și potoleasca foamea cu nu hamburgeri, ci cu placinte, așa ca a cautat un restaurant basarabean. „Halta” culinara…

- Potrivit unei cercetari publicate de Wealth-X, Hong Kong a depașit anul trecut New Yorkul, devenind orașul in care traesc cei mai mulți milionari. Astfel, potrivit cercetării, în Hong Kong trăiesc 10.010 milionari cu averi mai mari de 30 de milioane de dolari, în creștere…

- In nord-vestul Statelor Unite, unde raul Columbia desparte statul Oregon de statul Washington, se afla Muzeul de Arta Maryhill care este implinirea visului a patru prieteni: a unui intreprinzator american, a unei dansatoare care a impresionat America și Europa, a reginei Maria a Romaniei și a unei pasionate…

- Un detasament format din 15 militari din cadrul Brigazii 15 Mecanizata „Podu Inalt" a defilat la parada militara organizata in capitala Kiev cu ocazia Zilei Independentei Ucrainei. Detasamentul militarilor romani a defilat alaturi de militari din Canada, Estonia, Lituania, Marea Britanie, Polonia, Republica…