#ReferendumFamilie/ MAE: 378 de secţii de votare organizate în străinătate Ministerul Afacerilor Externe (MAE) va organiza 378 de sectii de votare in strainatate la referendumul pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie.



Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, a fost suplimentata lista sectiilor de votare din strainatate, in urma solicitarilor facute de comunitatea de romani din Spania infiintandu-se o noua sectie in Valencia.



Din cele 378 sectii de votare infiintate, 192 vor fi organizate pe langa misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale, iar 186 - in alte locatii, in vederea asigurarii unui acces cat mai… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

