- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Timișoara, ca Liviu Dragnea nu ar trebui sa se „bata in piept” ca este familist și niciun partid politic nu ar trebui sa foloseasca referendumul pentru redefinirea familiei in interes politic, potrivit Mediafax. Ludovic Orban a declarat,…

- Referendumul pentru familie, care se va desfașura sambata și duminica, intre orele 7.00 – 21.00, are la baza inițiativa cetațeneasca demarata de Coaliția pentru Familie, prima de dupa 1989. Pentru a fi valabil referendumul, la urne trebuie sa se prezinte cel puțin 5.685.202 persoane cu drept de vot,…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, anunta ca va participa la referendumul de modificare a articolului 48 din Constitutie, in sensul definirii casatoriei ca uniune intre un barbat si o femeie."Eu voi merge și voi vota in favoarea modificarii. Nu mi se pare decat o transpunere in Constituție a…

- Intrebat daca va merge la referendumul pentru redefinirea familiei si daca va vota, Ludovic Orban a raspuns : "Da, sigur, da". Presedintele PNL nu a spus cum anume va vota. Romanii vor fi intrebati la referendumul pentru redefinirea familiei daca sunt de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei…

- Romanii vor fi intrebati la referendumul pentru redefinirea familiei daca sunt de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu.