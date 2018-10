Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele comisiei speciale pentru legile justitiei, Florin Iordache, a anuntat, marti, ca saptamana viitoare va invita parlamentarii, Ministerul Justitiei, Parchetul General si CSM la discutii privind corelarea legilor justitiei cu observatiile Comisiei de la Venetia, el invocand o posibila OUG.

- Liderii PSD din 5 judete ale Moldovei, respectiv, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui si Botosani si-au aratat sustinerea fata de actuala conducere a Partidului Social Democrat. Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene a declarat, astazi, intr-o postare pe pagina sa de socializare, ca ‘se incearca destabilizarea…

- PSD Constanta se reuneste maine in sedinta Biroului Permanent Judetean in care se va stabili pozitia organizatiei pe care presedintele filialei, Felix Stroe, o va sustine in cadrul sedintei C.EX.N. convocate vineri.Democratia e o valoare fundamentala pentru PSD,iar in organizatia judeteana Constanta…

- O cursa fara invingatori si fara invinsi este de neconceput. Este referendumul pentru familie o cursa, o intrecere intre o tabara pro si una contra? Deocamdata taberele nu s-au conturat. Faptul ca data a fost stabilita in pripa, pentru data de 7 octombrie arata ca miza acestui referendum ca quasi inutil.…

- Fostul premier belgian Guy Verhofstadt a anuntat duminica formarea unei noi miscari politice, alaturi de partidul presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, informeaza AFP preluat de agerpres.Victor Ponta il DISTRUGE pe Dragnea: mai scoate o POZA din arhiva negocierilor cu statul paralelIntr-un…

- Presedintele organizatiei judetene PSD Botosani, senatorul Doina Federovici, si-a manifestat, miercuri, regretul fata de demisia din partid a deputatului Mihaela Hunca, declarand, pentru AGERPRES, ca Hunca ar fi trebuit "sa continue proiectele asumate in calitate de parlamentar PSD". "Este…

- Miting diaspora. ”Ca urmare a recentelor evenimente din Bucuresti, dialogul si cooperarea sunt singurul drum inainte. Dreptul de a protesta si libertatea de intrunire nu pot fi ingradite niciodata daca se desfasoara in mod pasnic. Cu toate acestea, este clar ca reprimarea violenta a protestelor de…