Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, crede ca românii ar trebui sa voteze la referendum, pentru ca așa e democratic. ”Subiectul referendumului nu a putut fi dezbatut rational înainte si am impresia ca si dupa referendum, mult timp, vom încerca…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, nu a putut vota, sambata, la Arad, la referendumul pentru redefinirea familiei, deoarece nu avea buletinul la el, astfel ca va vota in alta parte, transmite corespondentul MEDIAFAX.Intrebat, sambata, intr-o conferinta de presa la Arad daca va vota la referendum…

- O noua tentativa de intalnire intre Jean Claude Juncker și Viorica Dancila, marți, la Aeroportul Baneasa. Premierul Viorica Dancila a plecat, marți, de la 11.30, de la Palatul Victoria, pentru a se asigura ca nu va mai rata discuția cu președintele Comisiei Europene. Jean Claude Juncker participa, marți,…

- 'Am reusit sa strangem peste 500.000 de semnaturi din intreaga tara. Cele mai multe semnaturi am reusit sa le strangem in municipiul Bucuresti, dar avem judete precum Arad, Arges, Iasi si multe altele unde s-au strans zeci de mii de semnaturi, in general in comunitati unde lumea e nemultumita de…

- "Am reusit sa strangem peste 500.000 de semnaturi din intreaga tara. Cele mai multe semnaturi am reusit sa le strangem in municipiul Bucuresti, dar avem judete precum Arad, Arges, Iasi si multe altele unde s-au strans zeci de mii de semnaturi, in general in comunitati unde lumea e nemultumita de…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, ca incidentele produse la Bucuresti au fost „de o violenta inacceptabila”, subliniind ca formatiunea politica pe care o reprezinta condamna orice forma de manifestare extremista si orice tip de agresiune, scrie Agerpres. „Protestul este un drept…

- Bucuresti, Cluj si Brasov conduc in topul celor mai multe tranzactii imobiliare, urmate indeaproape de Sibiu, Arad si Piatra Neamt, arata datele RE/MAX Romania. Potrivit acestora, ponderea cea mai mare a tranzactiilor s-a inregistrat pe segmentul rezidential (72%).

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca nu este acum momentul pentru ca Guvernul sa dea o amnistie si o gratiere deoarece societatea romaneasca e prea divizata pentru a putea discuta rational pe marginea...