Stiri pe aceeasi tema

- „In mod paradoxal, la noi, referendumul este sustinut de socialisti, insa eu provin din familia popularilor europeni care sunt crestin democrati si care incurajeaza familia. Deci, voi merge la vot pentru un da, familia formata dintr-un barbat si femeie. Din punct de vedere politic raman un om de…

- N. D. Potrivit ultimelor date comunicate de Directia Judeteana de Statistica Prahova, cresteri ale veniturilor au fost inregistrate nu doar in cazul unor salariati din anumite sectoare, ci si in cazul celor iesiti la pensie. Astfel, conform statisticilor, pensia medie a pensionarilor de asigurari sociale…

- Sambata, 15.09.2018, un grup persoane private de libertate custodiate de Penitenciarul Bistrita vor desfasura activitati de igienizare si curatenie in cadrul campaniei "Let’s do it Romania". Let's Do It Romania este cel mai mare proiect de implicare sociala din Romania, care isi propune curatarea deseurilor…

- Un numar de 64 de persoane private de libertate s-au inscris la scoala in aceasta toamna la Penitenciarul Gherla. In cursul zilei de luni, 10 septembrie, la sediul Penitenciarului din Gherla si la Sectia Exterioara de detinere din Cluj-Napoca a avut loc festivitatea de deschidere a anului scolar 2018-2019.…

- Barbatul de 36 de ani a escrocat zeci de persoane, in special varstnici, din judetul Braila, in perioada noiembrie-decembrie 2016, prejudiciul fiind estimat la zeci de mii de lei. Dupa doi ani de procese, Curtea de Apel Galati a constatat ca arestarea preventiva in cazul sau a incetat de drept.

- Mii de persoane au participat la protestele antiguvernamentale organizate sambata seara in marile orase din tara, peste 10.000 de persoane fiind in strada la Iasi, alte 8.000 la Timisoara si peste 5.000 in Sibiu. Proteste cu participare mai redusa au avut loc si in alte orase din tara,…

- Parlamentul Israelului a adoptat joi o lege care definește țara drept "stat-națiune al poporului evreu", un text polemic care a starnit acuzații de "rasism" fața de minoritatea araba, in ciuda amendarii celui mai controversat articol, scrie AFP.

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat, marti, 11 perchezitii pe raza municipiului Galati, fiind vizate mai multe persoane care au achizitionat din China substante susceptibile de a avea efecte psihoactive. Potrivit unui comunicat al DIICOT, 9 persoane au achizitionat din China,…