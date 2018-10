#ReferendumFamilie/ Dajbog (MAI): Procesul de votare decurge fără probleme în întreaga ţară Procesul de votare la referendumul pentru revizuirea Constitutiei decurge fara probleme in intreaga tara, iar in prima zi a referendumului nu s-au inregistrat evenimente notabile, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog.



"Potrivit informatiilor de la aceasta ora procesul de votare decurge fara probleme in intreaga tara. Ca si in prima zi procesul de votare a inceput la ora 7,00 si se va desfasura pana la ora 21,00. Pe parcursul noptii efectivele Ministerului Afacerilor Interne au asigurat paza sectiilor de votare pe care le-au predat…

Sursa articol: agerpres.ro

