Stiri pe aceeasi tema

- Pana la ora 16,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 15,21% dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central (BEC). Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pana la ora 16,00 este de 2.781.918, dintre care in…

- Pana la ora 13,00 au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 11,67% dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. Conform aceleiasi surse, numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pana la ora 13,00 este de 2.134.579, dintre care in mediul urban…

- Pana la ora 21,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 5,72 % dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pana la ora 21,00 este de 1.046.583, dintre care in mediul urban au votat 636.435 persoane,…

- Pana la ora 19,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 5,15% dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pana la ora 19,00 este de 942.381, dintre care in mediul urban au votat 578.301 persoane,…

- Pana la ora 13,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 2,54% dintre alegatori, a anuntat sambata Biroul Electoral Central. In mediul urban au votat 292.556 de persoane, iar in mediul rural - 172.112. In strainatate au votat pana la ora 13,00 un numar de 11.666 cetateni. !function(e,t,n,s){var…

- Pana la ora 10,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 0,97% dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. Referendumul se desfasoara sambata si duminica intre orele 7,00 si 21,00. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Stefanescu, editor: Andreea…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca a votat sambata, la referendumul de revizuire a Constitutiei, pentru valorile in care crede. "Consultarea cetatenilor este esenta democratiei. Este datoria civica a fiecaruia dintre noi sa ne exprimam in legatura cu temele importante pentru societate.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a ajuns joi, dupa ora 11,00, la sediul Guvernului, pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila despre rectificarea bugetara, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. La Palatul Victoria a ajuns si ministrul Finantelor, Eugen…