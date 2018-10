Stiri pe aceeasi tema

- Din totalul de 18.278.496 de alegatori pe listele permanente au votat sâmbata, pâna la ora 19.00, 942.381, reprezentând 5,15%, dintre care în mediul urban au votat 578.301 persoane, iar în mediul rural 364.080. Judetele fruntase sunt: Dâmbovita (7,78%),…

- Pana la ora 19,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 5,15% dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pana la ora 19,00 este de 942.381, dintre care in mediul urban au votat 578.301 persoane,…

- Participare la scrutin la ora 19.00 conform BEC BEC - prezenta la urne: Pâna la ora 19,00, au votat 5,15% dintre alegatori. Pâna la ora 19.00 au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 5,15% dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central.…

- Pana la ora 13,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 2,54% dintre alegatori, a anuntat sambata Biroul Electoral Central. In mediul urban au votat 292.556 de persoane, iar in mediul rural - 172.112. In strainatate au votat pana la ora 13,00 un numar de 11.666 cetateni. !function(e,t,n,s){var…

- La nivel national, în mediul urban au votat 100.860 de persoane, iar în mediul rural - 77.081. Potrivit BEC, în Bucuresti au votat 0,85% dintre alegatori. Cea mai mare prezenta este în judetul Bihor: 1,61%, Dâmbovita - 1,35% si Caras Severin - 1,35%.…

- Un numar de 3.346 de cetateni romani au votat in strainatate la referendumul pentru redefinirea familiei pana la ora 10,00, a anuntat sambata Biroul Electoral Central. Potrivit BEC, la sectiile de votare organizate in strainatate se utilizeaza numai liste electorale suplimentare.…

- Pana la ora 10,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 0,97% dintre alegatori, a anuntat sambata Biroul Electoral Central. In mediul urban au votat 100.860 de persoane, iar in mediul rural – 77.081, scrie Agerpres. Potrivit BEC, in Bucuresti ...

- Pana la ora 10,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 0,97% dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. Referendumul se desfasoara sambata si duminica intre orele 7,00 si 21,00. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Stefanescu, editor: Andreea…