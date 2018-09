Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Bisericii Ortodoxe Române, patriardul Daniei, a transmis un nou mesaj prin care își arata susținerea fața de Referendumul pentru redefinirea familiei tradiționale în Constituție, cu ocazia Liturghiei oficiate pentru celebrarea Zamislirii Sf. Proroc Ioan Botezatorul.„Biserica…

- IPS Ioan Selejan, mitropolitul Banatului, a tinut sa transmita mesajul sau romanilor care vor participa la referendumul in care vor raspunde daca sunt de acord cu schimbarea unui articol din Constitutie, cu privire la casatorie.

- Am ales acest titlu, relativ la o tema intens dezbatuta in ultima perioada, dar și ca articol de debut pe acest site, in ideea de a provoca intelectual pe cat mai mulți dintre cei care au o poziționare proprie cu privire la Referendumul ce propune definirea mai precisa a familiei…

- Romania risca sa isi incalce obligatiile internationale privind drepturile omului, daca va modifica definitia familiei in Constitutie, a declarat la RFI reprezentantul Amnesty International pentru Romania, Barbora Cernusakova. Ea spune ca organizatia pe care o reprezinta va inainta Curtii Constitutionale…

- Statul roman risca sa-si incalce obligatiile internationale privind Drepturile Omului, daca va modifica definitia familiei in Constitutie, a declarat la RFI reprezentantul Amnesty International pentru Romania, Barbora Cernusakova. Ea afirma ca organizatia pe care o reprezinta va inainta Curtii Constitutionale…

- Senatul a adoptat, marți, 11 septembrie initiativa de revizuire a Constitutiei pentru susținerea familiei tarditionale. Unul dintre sustinatorii acestui demers este și fostul ministru al Apararii, senatorul social-democrat Gabriel Leș. Parlamentarul satmarean a luat cuvantul in cadrul dezbaterilor.…

- Fostul presedinte Traian Basescu considera ca referendum pentru familie, initiat de PSD, este o tema populista, spunand ca definitia din Constitutie este suficienta si ca aceasta nu l-a impiedicat sa ajunga la 47 de ani de casnicie si sa aiba doi copii.Traian Basescu a fost intrebat, vineri,…

- Liviu Dragnea a anunțat, marți, ca referendumul pentru familia tradiționala ar putea avea loc in aceasta toamna. „Eu cred ca in prima saptamana a lunii septembrie trebuie sa fie votul in Senat pentru inițiativa și referendumul poate fi organizat la sfarșitul lunii, pe 30 septembrie, sau in prima duminica…