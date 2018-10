Aproximativ 38.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne vor fi la datorie, sambata si duminica, in cele doua zile ale referendumului pentru revizuirea Constitutiei. Peste 18.000.000 de alegatori sunt asteptati la urne, in cele doua zile, intre orele 7,00 - 21,00, la scrutinul popular pentru revizuirea Legii fundamentale in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie. "Aproximativ 38.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne vor fi la datorie zilnic - politisti, pompieri, jandarmi, politisti de frontiera -, in plus fata de dispozitivul…