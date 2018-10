Stiri pe aceeasi tema

- In cele doua zile ale referendumului pentru revizuirea Constitutiei, urnele se inchid la ora 21.00. Biroul Electoral Central a dat publicitatii prezenta la vot pentru astazi, la ora 19.00, iar daca pentru municipiul Campina am scris situația la urne intr-un articol anterior, in randurile care urmeaza…

- Salajenii nu s-au grabit, sambata, catre cabinele de vot, pentru a-și exprima voința in privința modificarilor aduse Constituției. La ora 19, Biroul Electoral Central anunța o prezența de 3,94 la suta din totalul numarului de cetațeni cu drept de vot din județul Salaj. Astfel, in cele 312 secții de…

- Prezenta la vot la referendumul de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei era de 3,78 la suta, numarul votantilor fiind de 692.002 la ora 16.00, potrivit datelor transmise de Biroul Electoral Central (BEC).Astfel, au fost 588.953 de votanti pe listele permanente, 89.552 pe…

- Biroul Electoral Central (BEC) a finalizat centralizarea datelor privind prezența la urne pana la ora 13.00 Au votat 2.54% din totalul alegatorilor inscriși pe listele electorale, adica 464.668 de alegatori.SONDAJ CURS Ultimele cifre privind Referendumul pentru modificarea Constituției. Estimare…

- Potrivit statisticilor comunicate de Biroul Electoral Central, judetul Satu Mare se situeaza sub media prezentei la vot la nivel national cu un procent de 0,64%. Din cei 315.195 de alegatori cu drept de vot doar 2043 s-au deplasat in cursul diminetii la sectiile de vot. Dintre acestia, 5 au solicitat…

- Vrei sa votezi? Vezi aici care este secția ta In județul Arad sunt organizate 437 secții de votare. Fiecare secție are arondate mai multe strazi, in funcție de proximitatea lor fața de locația secției de votare. Pe raza municipiului Arad se afla 115 secții de votare. Alegatorii iși pot exercita…

- Prezenta la vot la ora 10 este de 0,97%. Biroul Electoral Central a aprobat metodologia pentru colectarea datelor si informarea opiniei publice privind prezenta la vot, prin intermediul sistemului informatic organizat de BEC si implementat prin STS. Potrivit hotararii BEC, transmiterea…

- In contextul desfașurarii referendumului pentru revizuirea Constituției, la sediul MAI a avut loc prima declarație de presa a purtatorului de cuvant comisar-șef Monica Dajbog: “Pe parcursul celor doua zile ale referendumului, vom organiza mai multe declarații cu privire la misiunile structurilor MAI…