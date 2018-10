Referendum. Verifică dacă CNP-ul tău a votat fără tine Tot ce trebuie sa faceți este sa trimiteți o cerere la Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). In baza Legii 544/2001, a liberului acces la informații, instituția este obligata sa va raspunda in termen de 10 pana la maximum 30 de zile, daca este prea asaltata de solicitari. Iata care sunt pașii concreți de urmat in acest caz: Pasul 1: Aflați care este numarul secției de vot la care ar fi trebuit sa votați la referendum. Pasul 2: Scrieți o cerere dupa modelul urmator: Catre Autoritatea Electorala Permanenta Adresa: Str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucuresti, Sector… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

