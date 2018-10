Referendum. USR, rezultate conform numărătorii paralele. Barna, mesaj Dan Barna, intr-o conferinta de presa dupa incheierea votului, duminica seara, a declarat ca rezultatele estimate de USR, conform numaratorii paralele, arata ca prezenta la urne a fost de aproximativ 19,5 % la nivel national, ceea ce inseamna ca referendumul nu a fost validat de cetateni. „Romania de maine, Romania de luni, va fi exact aceeasi Romanie ca cea de vineri, ca cea de dinainte de referendum. Este de fapt Romania secolului XXI, cu toti cetatenii ei. Unii mai traditionalisti, unii mai moderni, unii mai implicati, unii mai informati, cu romanii asa cum suntem toti”, a spus Dan… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania de maine, de dupa referendum, este aceeasi cu Romania de vineri, este Romania secolului XXI, a declarat duminica seara presedintele USR, Dan Barna, intr-o conferinta de presa dupa incheierea votului. Potrivit acestuia, rezultatele estimate de USR conform numaratorii paralele arata ca prezenta…

- Donald Trump - Mesaj adresat participantilor la summitul celor trei mari Donald Trump. Foto: WhiteHouse.org/ Arhiva. Presedintele american, Donald Trump le-a transmis un mesaj participantilor la Forumul de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari, care se deschide astazi la Bucuresti, mesaj în…

- Ceremoniile prilejuite de Ziua Marinei la Constanta au inceput. Presedintele Klaus Iohannis a sosit la eveniment impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis si insotit de ministrul Apararii Mihai Fifor. Presedintele Klaus Iohannis a declarat in discursul rostit in deschiderea ceremoniilor, ca aceia care gandesc…

- Cristina Țopescu, mesaj dur pentru jandarmii din Piața Victoriei “Uitati-va si voi la voi si intrebati-va daca mai aveti suflet, daca mai aveti constiinta si daca va iubiti tara. Tara inseamna oamenii ei, Romania inseamna romani, voi sunteti romani, ce sunteti? Dar oameni mai sunteti? Sau sunteti niste…

- "Ca urmare a solicitarilor mass-media cu privire la ultimele evenimente de strada din Romania, SRI face urmatoarele precizari: In cursul zilei de astazi, 11 august, directorul Serviciului Roman de Informații, domnul Eduard Hellvig, a avut o convorbire telefonica cu prim-ministrul Romaniei,…

- "Daca acest miting e un mesaj adresat de diaspora guvernantilor, ce-ar fi ca tot acest miting sa se transforme intr-un mesaj pe care diaspora il adreseaza societatii romanesti? Cei care ne conduc azi nu sunt "cauza" a ceea ce nu merge bine in tara, ci mai degraba "efectul" a ceea ce noi, poate, nu…

- Campania "Fara Penali in functii publice" a strans 450 de mii de semnaturi Afisul campaniei "Fara penali ]n func'ii publice". Foto: facebook.com/USRSag/photos. Campania "Fara Penali în functii publice", o initiativa de modificare a Constitutiei…

- "A fost un schimb de mesaje in care i-am transmis ca se bucura in continuare de increderea si de sprijinul nostru. I-am spus, de asemenea, ca USR are usile deschise pentru domnia sa in masura in care va considera necesar sa intre in politica si i-am spus asta pentru ca Laura Codruta Kovesi este un…