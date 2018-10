300.000 de oameni sunt așteptați la urne sambata si duminica in județul Olt și pentru un referendum organizat special pentru redenumirea judetului. Propunerea initiatorilor este de a schimba numele judetului din Olt in Olt-Romanati, vechiul nume al judetului din zona Caracalului, pe care Ceaușescu l-a eliminat cu totul de pe harta Romaniei in 1968.