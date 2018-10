Stiri pe aceeasi tema

- Pana la ora 13,00 au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 11,67% dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. Conform aceleiasi surse, numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pana la ora 13,00 este de 2.134.579, dintre care in mediul urban…

- Sambata, pana la ora 21,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 5,72 % dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pana la ora 21,00 este de 1.046.583, dintre care in mediul urban au votat 636.435…

- Biroul Electoral Central anunța ca pana la orele 21,00, au votat la referendum 5,72 la suta dintre alegatori, adica puțin peste un milion de cetațeni. Mai exact, numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot sambata este de 1.046.583, dintre care in mediul urban 636.435, iar in mediul rural…

- Pana la ora 21,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 5,72 - dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pana la ora 21,00 este de 1.046.583, dintre care in mediul urban au votat 636.435 persoane,…

- Potrivit datelor transmise de Biroul Electoral Central, prezența la vot la ora 22.30, la o ora și jumatate dupa ce urnele s-au închis, prezența la votul referendumului pentru familie, la nivel național, este foarte redusa.Astfel, pâna la finalul zilei, numarul votanților…

- Ecaterina Andronescu ne-a spus ca nu are de ce sa ascunda felul in care s-a exprimat la vot. "Am votat de dimineața. Am votat "Da". Nu am de ce sa ascund lucrul acesta și va marturisesc ca am votat cu gandul la copiii de maine ai Romaniei. Și asta este și mesajul meu pentru romanii care inca…

- Mihai Tudose ne-a spus ca el vede normalitatea doar intr-o familie creștina, tradiționala compusa dintre un barabat și o femeie. "Acum merg la vot. Acum intru in secția de vot. Voi vota in spiritul creștin ortodox, pentru familia tradiționala, pentru normalitatea in care sa traim in Romania.…

- Pana la ora 10,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 0,97% dintre alegatori, a anuntat sambata Biroul Electoral Central. In mediul urban au votat 100.860 de persoane, iar in mediul rural – 77.081, scrie Agerpres. Potrivit BEC, in Bucuresti ...