- Referendumul național pentru revizuirea Constitutiei s-a incheiat. Dupa doua zile cu secțiile de vot deschise 28 de ore, in total, prezenta la vot a fost una care ar trebui sa dea serios de gandit initiatorilor. Și nu doar lor. Astfel, duminica, la ora 21.00, la nivel national prezenta la vot a fost…

- REZULTATE REFERENDUM FAMILIE 2018. Prezenta la vot la Referendumul pentru revizuirea Constituției a fost de 20,41% la inchiderea secțiilor de votare. Astfel, Referendumul nu a intrunit cvorul necesar pentru a putea fi validat. Conform datelor transmise de BEC, pana la ora 21.00 au votat 3.731.704…

- Potrivit Biroului Electoral de Circumscripție nr.1 Alba, la Referendumul pentru familia tradiționala 2018 toate cele 439 de secții de votare s-au deschis la ora 7.00. Au fost așteptați la urne peste 300.000 de cetațeni inscriși pe listele electorale. Pe langa aceștia orice persoana aflata in trecere…

- Primele reacții politice dupa inchiderea urnelor. In acest weekend, romanii au putut vota daca vor ca familia sa fie definita, in Constitutie, drept casatoria intre un barbat si o femeie si nu intre soti, asa cum este in prezent.

- La ora 16.00 prezenta la urne, la nivel national, a fost de 15,21%. Pentru ca Referendumul national de modificare a Constitutiei sa fie validat este nevoie de un procent de 30%. Astfel, din cei 18.278.496 de alegatori inscrisi pe listele permanente la urne s-au prezendat doar 2.781.918 de cetateni pana…

- 3,78% din alegatorii inscriși in listele electorale permanente din Romania au ieșit la vot pana la ora 16,00, sambata, in prima zi a Referendumului pentru modificarea Constituției. In topul prezenței au fost județele Bihor (3,53%), Dambovița (5,35%), Caraș Severin (4,82%), Mehedinți (4,81%) și Dolj…

- Biroul Electoral Central a anuntat prezenta la vot pana la ora 10:00, la nivel national: 0,97-. Total votanti: 177.941 Votanti pe liste permanente: 148.099 Votanti pe liste suplimentare: 29.348 Votanti cu urna mobila: 494 digi24.ro