Referendum privind divorţul. O ţară din Europa ridică restricţiile privind această instituţie In total, 82% dintre votanti s-au pronuntat pentru abrogarea unei dispozitii constitutionale ce obliga cuplurile sa traiasca separat in timpul a patru dintre cei cinci ani care le precede cererea de divort.



Referendumul a avut loc vineri, in acelasi timp cu alegerile europene in Irlanda, cu o rata de participare de 51%.



Guvernul irlandez si-a facut publica intentia de a prezenta un nou proiect de lege ce reduce durata de separare obligatorie la doi ani din cei trei care preced divortul. Divorturile pronuntate in strainatate vor fi de asemenea recunoscute drept valide in Irlanda.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

