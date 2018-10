Referendum pentru schimbarea Constituţiei. Scrutinul a început în diaspora Referendumul de modificare a Constitutiei se desfasoara timp de doua zile, pe 6 si 7 octombrie, adica sambata si duminica. Sectiile de votare sunt deschise, in ambele zile, intre 7 si 21. Puteti vota și daca nu va aflati in localitatea de domiciliu, la orice sectie de votare, si veti fi inscris pe listele suplimentare. Voteaza si cetatenii romani din strainatate. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Votul la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei a debutat in afara tarii astazi, 5 octombrie, la Auckland, Noua Zeelanda, la ora 21.00, ora Romaniei ora 07.00 ora locala , in sectia nr. 16, cea mai indepartata sectie de votare organizata in strainatate, anunta MAE vineri seara.Dupa deschiderea…

- Un referendum local asupra atribuirii denumirii Olt-Romanati judetului Olt se desfasoara in zilele de 6 si 7 octombrie, in acelasi timp si in aceleasi sectii de votare cu referendumul national pentru revizuirea Constitutiei. La vot sunt asteptati 369.755 de alegatori, iar pentru fiecare…

- Alegatorii din Republica Ceha au inceput sa voteze vineri in alegerile municipale si senatoriale, care se vor desfasura pe parcursul a doua zile, informeaza dpa preluata de Agerpres. Scrutinul este considerat un test important pentru partidul populist la putere ANO, condus de prim-ministrul…

- Președinții secțiilor de votare au fost chemați la instruirea privind organizarea și desfașurarea votului de la finele saptamanii. Spre deosebire de alte alegeri, la referendumul din weekend, buzoienii nu s-au mai inghesuit pentru ocuparea locurilor de președinți ai secțiilor de votare, unii renunțand…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1874/2018, a fost stabilita lista cu sediile sectiilor de votare din strainatate la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018.MAE va organiza 377 de sectii de votare…

- Peste o suta de persoane protesteaza, la ora transmiterii știrii, in Piața Victoriei din Capitala, fața de referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul redefinirii casatoriei, scrie Mediafax. Protestul se desfașoara sub sloganul "Iubirea nu se voteaza” și este organizat de Asociatia…

- Primaria municipiului Ploiesti aduce la cunostinta cetațenilor, care doresc sa isi exercite drepturile electorale la Referendumul pentru modificarea Constituției, ce se va desfasura in zilele de 6 si 7 octombrie 2018, urmatoarele modificari survenite in amplasamentele sectiilor de votare: SECTIE DE…

- Biroul Electoral Central a anuntat Partidul Miscarea Populara ca va avea dreptul sa isi desemneze delegati in sectiile de votare la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, a anuntat vineri presedintele PMP, Eugen Tomac. "Asa cum am anuntat in urma cu 10 zile, Guvernul a adoptat ordonanta prin care…