Participarea la vot a fost de 44,3%, a declarat presedintele Comisiei Electorale, Lachine Ibrahim, adaugand ca 88,83% dintre votanti au aprobat amendamentele, in timp ce 11,17% au votat impotriva acestei reforme.



Revizuirea Constitutiei permite prelungirea celui de-al doilea mandat al presedintelui al-Sissi de la patru la sase ani, pana in 2024. Acesta va putea sa candideze in 2024 pentru al treilea mandat si sa ramana astfel la putere pana in 2030, potrivit Agerpres.