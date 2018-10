Stiri pe aceeasi tema

- In Bucuresti au votat 5,8 % dintre cei inscrisi pe liste, respectiv 96.260 Biroul Electoral Central (BEC) a finalizat centralizarea datelor privind prezența la urne pana la ora 19.00 Au votat 5,15% din totalul alegatorilor inscriși pe listele electorale, adica 942.381 de alegatori. Din totalul de 18.278.496…

- Din totalul de 18.278.496 de alegatori pe listele permanente au votat sâmbata, pâna la ora 19.00, 942.381, reprezentând 5,15%, dintre care în mediul urban au votat 578.301 persoane, iar în mediul rural 364.080. Judetele fruntase sunt: Dâmbovita (7,78%),…

- 3,78% din alegatorii inscriși in listele electorale permanente din Romania au ieșit la vot pana la ora 16,00, sambata, in prima zi a Referendumului pentru modificarea Constituției. In topul prezenței au fost județele Bihor (3,53%), Dambovița (5,35%), Caraș Severin (4,82%), Mehedinți (4,81%) și Dolj…

- BEC prezența vot REFERENDUM ora 14:30 - A doua raportare a prezentei la vot este programata la ora 14:30 pentru datele colectate pana la ora 13:00. Ramaneți pe DC News! In acest articol vom publica cifrele care arata prezența la referendumul pentru familie din data de 6 octombrie 2018, sambata, date…

- Dupa primele trei ore de la demararea votului in cadrul referendumului de modificare a Constitutiei, in Timis votasera deja 6.437 de persoane. Aceasta plaseaza judetul, cu 1,03% din total votanti, la jumatatea clasamentului national. Interes destul de scazut pentru scrutinul demarat…

- ”Evident, prezența la vot este mica, dar sa nu uitam ca sunt doua zile (pentru referendum - n.r.) și este implicata biserica. Pana la urma, vom masura la capatul acestui referendum și influența bisericii in Romania. Și nu vorbim doar de biserica majoritara, Biserica Ortodoxa, ci de toate confesiunile…

