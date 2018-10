Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 5 octombrie 2018, la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc o declarație de presa a purtatorului de cuvant al MAI, in contextul referendumului din 6 – 7 octombrie a.c.. Redam declarația comisarului - șef de poliție Monica Dajbog: ” Așa cum știți, referendumul se va desfașura pe parcursul…

- Nu se poate vota de mai multe ori la referendum Fiecare cetatean cu drept de vot are voie sa voteze o singura data, chiar daca referendumul se desfasoara pe durata a doua zile, iar "fapta persoanei care voteaza de doua sau mai multe ori se pedepseste cu închisoarea", a atras atentia…

- De altfel, acest mesaj a fost inclus de MAI si pe afisele campaniei derulate de Autoritatea Electorala Permanenta."Cetatenii pot vota in localitatea de domiciliu la sectia de votare unde sunt arondati, conform listelor electorale permanente, iar cei care sunt plecati in alta localitate…

- Referendumul pentru redefinirea familiei va avea loc in 6 și 7 octombrie. Secțiile de votare se deschid la ora 7 și se inchid la ora 21, in fiecare dintre cele doua zile. In județul Timiș sunt 597 de secții de secții de votare și 624.444 de cetațeni cu drept de vot. Fața de precedentele alegeri…

- In data 6 si 7 octombrie 2018, intre orele 7.00 si 21.00, are loc Referendumul national pentru revizuirea Constitutiei , transmite Agerpres.ro.Cetatenii care participa la referendumul national au dreptul sa se pronunte prin DA sau NU la urmatoarea intrebare inscrisa pe buletinul de vot: Sunteti de acord…

- Violeta Stoica Saptamana viitoare, in zilele de 6 și 7 octombrie, este programat – pentru prima data in doua zile consecutive – referendumul pentru modificarea Constituției Romaniei, care vizeaza schimbarea unui cuvant dintr-un articol al Legii fundamentale, privitor la familie. Deși au existat nenumarate…

- ”Implica-te, acționeaza, participa!” Va propunem o piesa de teatru interactiv, marți, 25 septembrie 2018, la Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia, incepand cu ora 18.00. Pentru celebrarea a 10 ani de parteneriat bilateral romano-german, a parteneriatului de colaborare semnat intre cele doua…

- Ordonanta de Urgenta privind organizarea referendumului pentru redefinirea familiei in Constitutie a fost adoptata marti in sedinta de Guvern, costul total al organizarii ridicandu-se la aproape 164 de milioane de lei. Intrebarea la care vor raspunde alegatorii cu „da” sau „nu” este „Sunteti de acord…