Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Daniel Gheorghe le-a cerut vineri, printr-o scrisoare deschisa, liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, sa organizeze referendumul pentru familie, deoarece au „o obligatie neonorata fata de poporul roman”, iar Centenarul Marii Uniri trebuie sarbatorit…

- Deputatul PNL Daniel Gheorghe le-a cerut vineri, printr-o scrisoare deschisa, liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, sa organizeze referendumul pentru familie, deoarece au „o obligatie neonorata fata de poporul roman”, iar Centenarul Marii Uniri trebuie sarbatorit…

- Adriana Saftoiu reacționeaza dur la execuția pusa la cale de președintele PNL, Ludovic Orban, la adresa senatorului liberal Daniel Zamfir. Cel din urma a fost schimbat de la șefia Comisiei Economice din Senat și inlocuit cu Florin Cițu. "....tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi,…

- In PNL crapa nervii din cauza faptului ca Ludovic Orban iși impune favoriții in puținele funcții pe care liberalii le au la dispoziție in Parlament. Citește și: Consilierul de comunicare al lui Dragnea, numit consilier onorific de premierul Viorica Dancila Ședința grupului PNL din Senat…

- Liberalii asteapta sa vada daca ”slugile lui Dragnea” au stropul de constiinta care le-ar permite sa voteze impotriva Guvernului Dancila. Marea problema este insa ce ar face PNL-ul daca pesedistii ar da dovada de barbatie. Raspunsul corect este ca PNL nu ar face nimic. Nu au cu cine si nici ce, respectiv…

- Liberalii vor vota impotriva, la vedere, la investirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care "mai au capul pe umeri si ma...

- Conflictul de munca ce paralizeaza de 12 zile activitatea gardienilor in inchisorile din Franta se indreapta spre solutionare, dupa ce principalul sindicat a acceptat vineri propunerea de acord inaintata de guvern, transmite AFP. Potrivit ministrului justitiei Nicole Belloubet, protocolul de acord…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are inca timp sa se retraga inainte de votarea cabinetului in Parlament, adaugand ca „ea probabil nu-si da seama in ce a intrat”. „Deja am hotarat ca vom vota impotriva guvernului Dancila, considerand…

- Un an pierdut pentru Romania. Așa descriu liberalii guvernarea de pana acum a social democraților. Președintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat "Cartea Neagra" a guvernarii PSD-ALDE la un an de...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca liberalii vor vota în Parlament împotriva Guvernului Dancila si ca vor încerca sa discute cu toti parlamentarii pentru a încerca împiedicarea validarii noului Executiv. „PNL va vota împotriva Guvernului.…

- Delegația PNL a ajuns la Cotroceni pentru consultari cu președintele Klaus Iohannis. Din delegația PNL fac parte: Ludovic Orban, Raluca Turcan, Iulian Dumitrescu, Robert Sighiartau, Vlad Nistor. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca liberalii merg la consultarile de la Cotroceni…

- Astazi vor avea loc consultarile cu presedintele pe tema numirii unui nou premier al Romaniei. Propunerea coalitiei de guvernare este Viorica Dancila, dar aceasta propunere nu a fost deloc primita cu bratele deschise de opinia publica si cu atat mai putin de catre cei din opozitie. Mai mult, se pareca…

- Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar în persoana lui Paul Stanescu. PSD ar fi trecut pe lista, pe locul al doilea, pe Mihai Fifor, care ar fi si acceptat de seful statului, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. Președintele…

- PNL sustine ideea alegerilor anticipate, a declarat luni presedintele partidului, Ludovic Orban, dupa anuntul premierului Mihai Tudose privind demisia din functie. "PSD s-a decredibilizat. PNL sustine ideea declansarii alegerilor anticipate, o delegitimare a Parlamentului si crearea unei alte majoritati.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca premierul Mihai Tudose este "un fel de Dragnea de Braila", intre cei doi nefiind nicio diferenta, amandoi fiind "la fel de rai, de nocivi si parca rupti de realitate". Prezent luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se desfasoara…

- Opoziția, prin vocea liderului PNL Ludovic Orban, ii cere premierului Mihai Tudose sa initieze procedura de demitere a lui Carmen Dan din functia de ministru al Internelor. ”Ii solicitam premierului Tudose sa nu mai planga in studiourile unor televiziuni prietene care nu-i pun nicio intrebare incomoda…

- Liberalii din Organizatia Locala Targu Jiu au decis aseara, in cadrul unei sedinte, sa nu faca niciun fel de demersuri pentru organizarea unui referendum de dizolvare a Consiliului Local din municipiu. Potrivit lui Eduard Berca, ales local in Targu Jiu, colegii sai au dat dovada de maturitate politica…

- PNL cere presedintelui CCR, V. Dorneanu, sa sesizeze Comisia de la Venetia Presedintele PNL, Ludovic Orban. Liberalii îi solicita, într-o scrisoare, presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, sa sesizeze Comisia de la Venetia privind legile justitiei. Potrivit unui comunicat…

- Viitorul Constanța a facut anunțul oficial in privința lui Ianis Hagi: ”Suntem de acord!”. Ianis Hagi se intoarce la Viitorul Constanța, campioana Romaniei. Clubul patronat de Gica Hagi a anunțat azi, pe site-ul oficial, ca: „FC Viitorul este de acord cu suma de transfer și cu procentele solicitate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni situatia din interiorul PSD si a afirmat ca jumatate dintre ministerele existente in Guvern ar trebui desfiintate. „Mult mai important astazi pentru Romania este faptul ca avem un partid de guvernamant care este foarte putin preocupat de ceea ce se…

- Ședința Comitetului Executiv al PSD a fost o confruntare tensionata intre taberele lui liviu Dragnea și Mihai Tudose. Premierul ar fi rabufnit și ar fi amenințat ca va spune cine se afla in spatele campaniilor instrumentate impotriva sa.

- Senatorii liberali au sesizat, vineri, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la neconstitutionalitatea modificarii si completarii Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. "Sesizarea este justificata de incalcarea, in cadrul procedurii de reexaminare…

- La inceputul lunii noiembrie, liderul liberal, Ludovic Orban, declara, pentru EVZ, ca il va demite de la șefia PNL Sector 3 pe Florin Alexe, din cauza „pactizarii” cu PSD. Cu toate acestea, nici dupa aproape doua luni, nu au fost luate masuri concrete in acest sens. Un alt caz asupra caruia liberalii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a declarat, duminica, jurnalistilor ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legile justitiei, daca vor trece de Parlament si a sustinut ca UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD. ”PNL se opune, vom vota impotriva…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca liberalii sustin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat in campania electorala."In masura in care se poate, noi vom…

- Orban, avertisment pentru deputatul PNL care vrea plafonarea dobanzilor la credite Presedintele PNL Ludovic Orban il avertizeaza pe senatorul Daniel Zamfir, dupa initiativa acestuia privind plafonarea dobanzilor la creditele bancare, spunand ca proiectul nu este sustinut de PNL, in schimb are sustinerea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca proiectul de buget adoptat de Guvern este ”un roman sience fiction care te adoarme de la prima pagina, o poveste de adormit copii”, precizand ca specialistii PNL lucreaza la amendamente. ”Consideram ca Parlamentul Romaniei nu trebuie…

- Jumatate dintre britanici sustin organizarea unui al doilea referendum referitor la iesirea din Uniunea Europeana, iar o treime considera ca situatia lor financiara se va inrautati in afara blocului comunitar, potrivit unui nou sondaj de opinie, transmite Reuters, conform news.ro.Sondajul,…

- Sondajul, publicat in jurnalul Mail on Sunday, arata ca 50% dintre personalele intervievate sunt pentru un nou vot, privind termenii finali ai acordului de iesire din UE, 34% resping organizarea unui nou referendum, iar 16% au spus ca nu stiu. Este primul sondaj de opinie important organizat…

- Dragnea se implica tot mai mult in organizarea unei manifestații de amploare pentru a arata ca și PSD are susținere larga, deși mitingul s-a anunțat a fi unul pentru susținerea programului de guvernare și a Guvernului. Astfel, liderul PSD le-a cerut șefilor de organizații sa se mobilizeze pentru organizarea…

- Conducerea PNL a decis, in ședința de luni a Biroului Executiv al partidului, sa o convoce pe ministrul de Interne Carmen Dan in Parlament, ca urmare a acțiunilor Jandarmeriei la protestul de duminica seara, a anunțat președintele liberal, Ludovic Orban.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, i-a criticat, in ședința BEX de luni a partidului, pe liderii PNL Ialomița și PNL Prahova, Tinel Gheorghe și Iulian Dumitrescu pentru slaba organizare a manifestațiilor de strada din zilele citirii și votului moțiunii de cenzura impotriva Cabinetului Tudose in plenul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un apel catre liberali sa mearga la protestele din Piața Victoriei și din marile orașe ale țarii, proteste impotriva legilor justiției. Citește și: Televiziunile de știri au difuzat imagini cu Stela Popescu in sicriu- FOTO ”Am spus la caderea…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca primari si alesii locali nu mai trebuie ‘sa fie umiliti’ atunci cand cer bani de la Guvern pentru proiectele de dezvoltare ale unei localitati. ”Nu mi se pare normal ca banii cetațenilor sa stea in pixul unuia precum Paul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, considera necesara gandirea unui mecanism de finanțare a comunitaților locale care sa ii fereasca pe primari și pe aleșii locali ‘sa mai fie umiliți’ atunci cand cer bani de la Guvern pentru proiectele de dezvoltare ale unei localitați. Prezent sambata la Cluj, unde…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca in grupurile PNL s-a acceptat trimiterea unei solicitari pentru un punct de vedere catre Comisia de la Veneția pe legile justiției. Liberalii vor solicita o urgentare din partea Comisiei de la Veneția, in așa fel incat in ședința plenara din 8-9 decembrie…

- Consiliul Judetean Suceava ar putea incheia un acord de infratire cu o regiune din Coreea de Sud. Propunerea a fost facuta de ambasadorul Coreei de Sud in Romania, Excelenta Sa Kim Eung Joong, in cadrul unei intalniri pe care a avut-o ieri, la Suceava, cu presedintele Consiliului Judetean, Gheorghe…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a venit in fata manifestantilor stransi in jurul Palatului Parlamentului. Intr-un amplu discurs, liberalul a adus critici dure coalitiei PSD-ALDE. "In Parlament, nu e o majoritate care sa reprezinte romanii, ci e o majoritate de slugi ai lui Dragnea si Tariceanu.",…

- Miting PNL in timpul motiunii. Orban, alaturi de manifestantii care poarta pancarte: "Justitie, nu coruptie", "Dragnea, nu uita, tara nu-i mosia ta" PNL organizeaza in timpul dezbaterii motiunii de cenzura un lant uman in jurul Parlamentului si i-a invitat pe cei nemultumiti de politicile economice…

- Guvernul Tudose se confrunta azi cu prima motiune de cenzura Guvernul Tudose se confrunta joi, 23 noiembrie, cu prima motiune de cenzura, dupa ce, la începutul verii, a venit în locul Cabinetului Grindeanu, demis tot prin motiune de cenzura, depusa chiar de social-democrati. Acum…

- PNL si USR solicita retragerea increderii acordata Guvernului Tudose, pentru a opri distrugerea economiei si scoaterea Romaniei din UE, afirmand ca demiterea Guvernului trebuie sa duca la abogarea OUG care au generat „haosul fiscal”, potrivit textului motiunii de cenzura. ” ”Va indemnam…

- Trecand peste textul motiunii, destul de conventional, fara mari dezvaluiri, ajungem la calcule. Pentru demiterea guvernului sunt necesare 233 de voturi. Motiunea a fost semnata de 148 de parlamentari. Mai sunt necesare 85 de voturi. UDMR, dupa analiza motiunii, a anuntat, prin presedintele Kelemen…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Alianța PSD-ALDE are ca scop demiterea președintelui Klaus Iohannis, iar astfel liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sa asigure interimatul. Scopul, susține Orban, este adoptarea, cu orice preț, modificarilor la Legile Justiției. …

- Liderul PNL, Ludovic Orban spune ca are semnale potrivit carora se pregateste procedura de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis. Potrivit liderului PNL, obiectivul il constituie preluarea interimatului de catre mana stanga a lui Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, astfel incat sa se dea o lovitura…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, pe 8 noiembrie, ca va propune Biroului Executiv al partidului depunerea unei motiuni de cezura impotriva guvernului Tudose, afirmand ca liberalii vor sesiza Avocatul Poporului pentru a ataca la CCR ordonanta de modificare a Codului Fiscal. “Vazand calamitatea…

- PNL va depune moțiune de cenzura impotriva Guvernului, iar de marți liberalii vor incepe negocierile cu toate partidele și formațiunile parlamentare, cu excepția PSD, in vederea susținerii acestui demers, a anunțat luni președintele partidului, Ludovic Orban. "PNL a hotarât,…

- Liberalii sunt nemultumiti de masurile fiscale adoptate astazi de Guvern astfel ca luni vor propune depunerea unei motiuni de cenzura, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban, informeaza Digi 24."Vazand calamitatea fiscal bugetara care risca sa loveasca Romania, calamitate provocata de guvernul de…

- Ludovic Orban a anunțat, marți, ca liberalii vor sesiza Avocatul Poporului și ii vor solicita acestuia sa atace la CCR ordonanța de urgența care schimba Codul Fiscal, pe care Executivul vrea s-o adopte in ședința de maine. Liderul PNL susține ca noile masuri fiscale ale coaliției PSD-ALDE incalca prevederile…

- Victor Ponta a fost exclus din PSD, asta deși aducea o zestre electorala importanta partidului. Acum, Ponta este locomotiva electorala pentru ProRomania, iar acest lucru s-a vazut inca de la primul test electroal major. Citește și: Infrangere mare pentru PSD. Liberalii au recaștigat Primaria…