Stiri pe aceeasi tema

- ---- BEC prezența vot REFERENDUM ora 20:30 - A patra raportare a prezentei la vot este programata la ora 20:30 pentru datele colectate pana la ora 16:00. Ramaneți pe DC News! In acest articol vom publica cifrele care arata prezența la referendumul pentru familie din data de 6 octombrie…

- BEC prezența vot REFERENDUM ora 17:30 - A treia raportare a prezentei la vot este programata la ora 17:30 pentru datele colectate pana la ora 16:00. Ramaneți pe DC News! In acest articol vom publica cifrele care arata prezența la referendumul pentru familie din data de 6 octombrie 2018, sambata,…

- BEC prezența vot REFERENDUM ora 11:30 - Prima raportare a prezentei la vot este programata la ora 11:30 pentru datele colectate pana la ora 10:00. Ramaneți pe DC News! In acest articol vom publica cifrele care arata prezența la referendumul pentru familie din data de 6 octombrie 2018, sambata, date…

- Sectiile de votare organizate in tara pentru referendumul de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei s-au deschis sambata, la ora 7.00, procesul de vot urmand sa se incheie la ora 21.00 si sa fie reluat duminica dupa acelasi program. Ministerul de Interne a transmis ca au fost cateva…

- Sectiile de votare s-au deschis sâmbata, la ora 7,00, peste 18.000.000 de alegatori fiind asteptati la urne, pâna la ora 21,00, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei în sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita între un barbat si o femeie.…

- Libertatea va prezinta principalele informații necesare pentru votul de la referendumul pentru definirea familiei, din 6 și 7 octombrie. Cine, cum și cand poate vota la referendumul de sambata și duminica. Decizia de a participa sau nu la vot este doar a dumneavoastra. Cand se voteaza Secțiile de vot…

- Referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie are loc sambata si duminica, intrebarea adresata alegatorilor la referendum fiind "Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?", iar la aceasta alegatorii trebuie sa raspunda cu „Da" sau „Nu".…

- "Voi participa la Referendum! Voi vota DA!", anunta ministrul pe contul de Facebook. El argumenteaza ca "avem nevoie de copii sanatosi si frumosi, iar copiii au nevoie si de mama si de tata". Referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie va avea loc in 6 si 7 octombrie. Intrebarea adresata…