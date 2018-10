Referendum pentru modificarea Constituţiei: Nu s-au înregistrat evenimente notabile "Potrivit informatiilor de la aceasta ora procesul de votare decurge fara probleme in intreaga tara. Ca si in prima zi procesul de votare a inceput la ora 7,00 si se va desfasura pana la ora 21,00. Pe parcursul noptii efectivele Ministerului Afacerilor Interne au asigurat paza sectiilor de votare pe care le-au predat in aceasta dimineata presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de vot, cu sigiliile intacte", a afirmat Dajbog.



