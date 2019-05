Referendum pentru justitie. Prezenta a depasit 30%. Conditia in care va fi validat Prezenta la referendum a depasit in acest moment 30%, una dintre cele doua conditii necesare pentru aprobare. A doua conditie este ca 25% din totalu alegatorilor romani inscrisi pe liste sa fi votat pentru una dintre cele 2 optiuni, DA sau NU. stirileprotv.ro The post Referendum pentru justitie. Prezenta a depasit 30%. Conditia in care va fi validat appeared first on ZiarMM . Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

- Prezența ridicata la aceasta ora, la referendum pentru justiție 2019! Ultimele date ale BEC indica faptul ca cvorumul la referendumul pentru justiție este la un pas sa fie atins. In acest moment, 4.396.971 de persoane au votat!

- Duminica, romanii voteaza și la referendumul consultativ pe tema justitiei, convocat de Klaus Iohannis. Pentru a fi considerat valid, referendumul trebuie sa treaca de pragul de prezenta de 30%, dar si de cel privind voturile valide. La ora 17.18, primul parg pentru validarea referendumului a fost atins.…

- Referendumul convocat de presedintele Klaus Iohannis a atins pragul de validare, la scurt timp dupa ora 17.00. Potrivit datelor de prezenta publicate de Biroul Electoral Central, prezenta a ajuns la 29% in tara, la care se adauga voturile din diaspora, ceea ce intregeste o prezenta de peste 30%.Pentru…

- Eurodeputatul ALDE, Norica Nicolai, a sustinut intr-un interviu la RFI ca referendumul pe Justitie dni 26 mai nu va putea fi validat deoarece induce nevoia unor schimbari constitutionale. Acest lucru, afirma eurodeputatul, nu ar fi posibil.

- Comisia Europeana are in vedere noi contramasuri impotriva Romaniei in urma relaxarii legislatiei anti-coruptie, a declarat marti un purtator de cuvant al executivului comunitar, citat de agentia dpa, conform Agerpres. Reactia survine dupa votul dat saptamana trecuta in parlamentul roman pentru revizuirea…

- „Nu cred ca doamna Birchall va veni cu aceasta ordonanta de urgenta (pe justitie - n.r.) si eu nu cred ca in acest moment este timpul sa dam ordonanta de urgenta", a afirmat Dpncila. Intrebata daca subiectul e incheiat din punctul sau de vedere, premierul a raspuns: „Da, subiectul e inchis. (...) Legile…

- Coordonatorul campaniei electorale a PSD, Mircea Draghici, a confirmat, joi, ca vor fi organizate secții de votare separate pentru europarlamentare și pentru referendum, scrie hotnews.ro. "Legea nu ne permite decat secții de votare diferite. Aduceți-va aminte ca atunci cand a fost organizat…