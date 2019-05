Stiri pe aceeasi tema

- Pe 26 mai 2019, romanii iși vor vota reprezentanții in Parlamentul European. Lista celor inscriși in cursa pentru alegerile europarlamentare o poți consulta mai jos. In plus, tot pe 26 mai 2019, duminica, romanii sunt invitați sa raspunda la doua intrebari ce vizeaza referendumul pentru justiție.

- Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) a depus, marti, la Biroul Electoral Central, listele cu cele aproximativ 400.000 de semnaturi si lista candidatilor la alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Foto: Facebook ALDE Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat ca formatiunea…

- Parlamentul European a votat, marti, o rezolutie in care se afirma ca UE trebuie sa impuna sanctiuni suplimentare in cazul in care Rusia continua sa incalce dreptul international. Dintre europarlamentarii romani, Doru Frunzulica si Gabriela Zoana s-au opus acestei rezolutii, scrie analistul Sorin Ionita…