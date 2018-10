Proiectul de OUG privind legile Justitiei e gata. Toader: il trimit azi la CSM

Pe langa raspunsurile date intrebarilor primite urmare a retinerii Elenei Udrea si a Alinei Bica in Costa Rica, ministrul Toader a transmis, joi, la plecarea de la CSM, ca in cursul acestei zile urmeaza sa trimita institutiei in cauza proiectul… [citeste mai departe]