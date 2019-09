Referendum pentru a stabili modalitatea de desemnare a rectorului In total au fost organizate 9 secții de vot – 8 pentru cadre didactice și o secție pentru studenți. Electorii au fost distribuiți in ordine alfabetica, pe secții de vot. „Pana la ora 11, la urne s-au prezentat 139 de electori. Ca sa fie validat, este necesar sa se prezinte la vot un numar de 463 de electori. Rugamintea mea adresata colegilor sa se mobilizeze, sa fie prezenți pentru a valida astazi referendumul. In caz contrar va trebui sa reluam Referendumul in data de 12 septembrie 2019, tot in aceeași incinta și intre aceleași ore (Biblioteca Universitații, intre orele 10 și… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

