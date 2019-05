Referendum pe Justiţie. Klaus Iohannis reacţionează pe tema OUG-ului anunţat de Guvern! "Eu sunt un adversar declarat al modificarilor legislative in prag de alegeri. De regula, pesedistii fac aceste lucruri tocmai pentru a crea pentru ei un oarecare avantaj sau pentru a crea pentru adversarii lor un dezavantaj. Sper sa se abtina Guvernul de la orice modificare legislativa care nu este pur tehnica si necesara pentru bunul mers al alegerilor", a spus seful statului la Sibiu. Reactia presedintelui Iohannis vine la scurt timp dupa ce prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a anuntat ca PSD vrea sa organizeze un "referendum cu calusul la gura". OUG-ul pe referendum,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

