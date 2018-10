Stiri pe aceeasi tema

- Constructia unui nou aeroport in Mexic a fost respinsa prin consultare populara cu aproape 69,95% voturi impotriva, dupa numararea aproape integrala a buletinelor de vot, a anuntat echipa presedintelui ales Andres Manuel Lopez Obrador la finalul acestui scrutin controversat, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a cerut joi armatei sa asigure securitatea frontierei Statelor Unite, catre care se indrepata cateva mii de migranti din America Centrala, care in prezent se afla in Mexic, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca va "scoate armata" pentru a apara granita SUA, pe masura ce o caravana cu mii de migranti central-americani se apropie de frontiera dintre Mexic si Statele Unite, relateaza Reuters. "Scot armata pentru aceasta Urgenta Nationala. Vor fi opriti!" - a…

- Marea Britanie trebuie sa organizeze un referendum pentru a permite cetațenilor sai sa voteze daca prefera ieșirea din Uniunea Europeana fara un acord sau ramanerea in Blocul comunitar, a reiterat joi fostul premier britanic Tony Blair, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de Mediafax.…

- 'Indiferent care este oferta actuala in ce priveste Brexit-ul, rezultatul va fi ca va produce daune economice semnificative', a declarat Blair. 'Cred in continuare ca este posibil ca Brexit-ul sa fie stopat, cred ca nu exista o majoritate in parlament pentru nicio propunere pe care prim-ministrul…

- Autoritatile din SUA si Mexic vor infiinta o echipa comuna care va viza liderii si finantele cartelurilor de droguri care transporta opioide in Statele Unite, in contextul unei cresteri substantiale a numarului de decese cauzate de consumul excesiv de astfel de substante, relateaza agentia Reuters.

- Potrivit sondajului YouGov, comandat de grupul de campanie pro-referendum "People's Vote", de doua ori mai multi respondenti au sustinut ca populatia, mai degraba decat parlamentul, ar trebui sa ia o decizie in legatura cu ramanerea sau nu a tarii in Uniunea Europeana in lipsa unui acord.Cu…