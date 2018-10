Referendum, mesaje. Chirieac: Am văzut pe unde va intra Cioloș la prezidențiale Bogdan Chirieac susține ca sunt multe "invațauri" care pot reieși din referendumul nevalidat. Anlistul susține ca este chiar cazul sa se faca o analiza a mesajelor transmise pe Facebook. "Cred ca sunt alte invațaturi care pot sa reiasa din acest referendum. De pilda, rolul extraordinar, și aici este un experiment facut, al social media. Acum am vazut pe unde va intra candidatul Cioloș la prezidențiale. Prin social media. Deci asta trebuie analizat in acest moment pentru ca este tulburator. Ideea este ca mesaje aberante, 'daca va duceți la referendum este referendumul lui Dragnea și… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

