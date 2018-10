Referendum, manipulare despre Dragnea. Student, întâmplare halucinantă: Am crezut că am înțeles greșit Tanarul a povestit ca s-a prezentat la secția 940 din incinta Facultații de Drept impreuna cu un coleg de facultate. Cristian Opriș a spus ca la intrare, un domn grizonat, in uniforma de poliție și cu grade de agent șef, ii explica unei alegatoare ca daca voteaza, inseamna ca e de acord cu toate legile lui Dragnea și ca il scapa de pușcarie. ”Cam așa a aratat ziua unui cetațean care a "indraznit" sa iasa la vot in prima zi a referendumului: Ca un cetațean responsabil, dimineața la ora 9:30 m-am prezentat la secția 940 din incinta Facultații de Drept impreuna cu un coleg de facultate.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

