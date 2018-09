''O decizie istorica'', dar dureroasa: Macedonenii au inceput sa voteze duminica in cadrul unui referendum la care sunt chemati sa se pronunte in legatura cu aderarea tarii lor la NATO si Uniunea Europeana, precum si in legatura cu recentul acord cu Grecia privind noul nume al tarii ''Macedonia de Nord'', relateaza AFP. Acest referendum va fi consultativ si rezultatul sau va trebui sa fie validat de Parlament cu o majoritate de doua treimi. Referendumul va fi urmarit indeaproape la Bruxelles, la sediul NATO si la cel al Comisiei Europene. Acest referendum ''va…