Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, si presedintele Federatiei Romane de Tenis, Ion Tiriac, au semnat, joi, un protocol, pentru refacearea Clubului Doherty, care a existat pe Cheiul Dambovitei, vizavi de cladirea care ar fi trebuit sa fie Casa Radio.

- Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Baluța, susține ca Roxana Wring, de la USR, ar fi furat startul campaniei electorale prin propunerea de reorganizare a Capitalei, insa edilul declara ca trateaza cu „maxima seriozitate” astfel de subiecte, anunța MEDIAFAX.„Deși propunerea lansata…

- ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau Bahamas Sucursala Bucuresti, initiator al Planului Urbanistric Zonal "Infiintare statie masurare gaze naturale si centru de control la Tuzla, realizare drum si traseu conducte subterane pentru transport gaze naturaleldquo; anunta organizarea…

- O ora de geografie in care elevii pot vedea muntele Everest prin intermediul ochelarilor de realitate virtuala sau una de biologie in care pot studia organele umane cu ajutorul unei imprimante 3D, asa vor arata orele de studiu pentru elevii Liceului Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" din Capitala, dupa…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, convoaca maine, 19 iunie a.c., la ora 12:00, comandamentul pentru situații de urgența, cu privire la luarea unor masuri imediate pentru combaterea țanțarilor, avand in vedere bolile grave pe care aceste insecte le pot transmite in randul oamenilor. La…

- Locuințe A.N.L. cu lucrari de mantuiala și pereți mucegaiți prin care sufla vantul. De asta au avut parte 142 de tineri, parinți, copii și persoane cu dizabilitați, dupa ce au așteptat mai bine de 10 ani, ca sa primeasca o locuința de la stat. Cu cel puțin un copil minor in intreținere, cu…

- Aproape 100 de familii din Sectorul 4 nu se pot muta in casele repartizate de Primarie, din cauza condițiilor improprii in care se afla locuințele primite in administrare de la A.N.L. Locuințe A.N.L. cu lucrari de mantuiala și pereți mucegaiți prin care sufla vantul. De asta au avut parte 142 de tineri,…