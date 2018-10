„1. Pentru ca propaganda LGBT este extrem de agresiva, atat la nivel mondial, cat și strict la noi in țara! Este atat de agresiva – folosind ca vectori de imagine persoane „cool" cu priza la public (in special la publicul tanar) – incat orice persoana care indraznește sa aiba alte opinii cu privire la subiect este de indata inghesuita in colțul ringului de box. TEHNICA #NAPUSTIRII este aplicata cu maxima eficiența... Cutezi sa te exprimi in alt sens decat cel dictat ca fiind „corect" și „progresist"? Atunci e musai sa fii redus grabnic la tacere prin napustirea asupra-ți a unei cohorte de atacuri…