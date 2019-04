Referendum justiție. Tăriceanu: Iohannis fură startul la prezidențiale "Referendumul este folosit ca un instrument pe care presedintele doreste sa il foloseasca pentru a intra in competitia politica. Sa fure startul, cum se spune, pentru alegerile prezidentiale de la toamna", a spus Tariceanu, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi.



El si-a motivat absenta de la consultarile cu seful statului pe tema situatiei din Justitie prin faptul ca exista intre ei ''diferente de abordare si de principii'', facand referire la procurorul general Augustin Lazar. Iohannis „il ține pe Lazar in brațe”



„il ține pe Lazar in brațe” "E un lucru esential, ne lovim de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Calin Popescu Tariceanu a declarat despre ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, ca nu stie pe cine reprezinta acesta in SUA, pe statul paralel, pe Kovesi sau pe Coldea, potrivit Mediafax. „As vrea sa contribuim la detensionarea relatiei existente in momentul de fata intre SUA si UE,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat sâmbata, la Slatina, ca nu va merge sa voteze la referendumul pentru Justitie, pentru ca îl considera o greseala care ar putea perturba tema alegerilor pentru Parlamentul European.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat sambata, la Slatina, ca nu va merge sa voteze la referendumul pentru Justitie, pentru ca il considera o greseala care ar putea perturba tema alegerilor pentru Parlamentul European. Tariceanu a spus ca ar pune la un asemenea referendum o…

- Președintele ALDE și al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, reacție la anunțul președintelui Klaus Iohannis privind organzarea unui referendum pe justiție in 26 mai."Vreau ca lucrurile sa fie ințelese cat se poate de limpede: partidul nostru, ALDE, nu are nicio problema cu referendumul pentru…

- "In momentul in care un presedinte vorbeste despre un referendum, fara a mentiona intrebarea de care este vorba, e limpede ca referendumul va fi folosit ca un instrument politic, cel putin in viziunea domniei sale. Sa invoci un referendum fara a vorbi de intrebarea pe care vrei sa o pui, inseamna…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca decizia CCR ”deschide calea ca la alegerile europarlamentare din 26 mai sa avem și referendumul , referendumul pe justiție fudamental pentru Romania”, potrivit Mediafax. „CCR a admis sesizarea președintelui la modificarea Legii electorale,…

- Presedintele PSD a afirmat despre seful statului ca nu a facut un singur lucru bun pentru tara, a dezbinat, a incitat oamenii la proteste, a mintit, a vorbit de rau Romania si protejeaza in continuare statul subteran. 'Vreau sa va spun cateva lucruri despre Iohannis. Eu am crezut ca nu va…

- Lia Olguța Vasilescu a transmis marți un mesaj in care anunța ca a renunțat sa mai candideze la vreun post de ministru, gandindu-se la toata lupta politica sterila de ar fi urmat, mai ales in anul in care Romania deține președinția UE. Calin Popescu Tariceanu a reacționat la acest anunț in emisiunea…