"Nu am vazut intrebarea (pentru referendum - n.r.), deocamdata am vazut numai vorbe, nu am vazut lucruri concrete, ne-a spus ca o sa faca un referendum presedintele, dar nu am vazut intrebarea", a declarat Paul Stanescu la Parlament.

Fiind intrebat daca romanii ar trebui indemnati sa iasa la vot, liderul PSD Olt a spus: "Da, eu cred ca romanii trebuie sa iasa la vot si vreau sa va mai spun un lucru: in 2014, prezenta la vot la europarlamentare cea mai mare a fost in judetul Olt, 47,2% (...). Deci, asa ca e bine ca romanii sa vina la vot sa-si exprime votul asa cum cred ei ".

