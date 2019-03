Referendum. Iohannis, discutii cu societatea civila In cateva ore, la Cotroceni urmeaza sa ajunga membri ai societatii civile, care vor raspunde invitatiei la dialog lansate de catre presedintele Iohannis, pe tema referendumului pentru Justitie. Mai exact, cu privire la eventualitatea organizarii unei astfel de consultari populare in ziua in care sunt programate si alegerile europarlamentare, adica pe 26 mai. Consultarile urmeaza […] Referendum. Iohannis, discutii cu societatea civila is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

