Referendum, Iohannis. Coita: Este un moment crucial pentru președinte ”Președintele Iohannis este in campanie electorala, dar nu de ieri de azi ci de luni bune deja. Nu mai avem practic niciun element de noutate in abordarea domniei sale fața de cadrul constituțional și criticile aduse sunt pe cat de intemeiate pe atat de inutile. Nu se mai poate vorbi de suspendarea președintelui in acest moment. Este un moment crucial pentru președinte. Rezultatul votului din 26 mai va cantari foarte mult in credibilitatea demersului de a candida pentru un al doilea mandat. Pentru a-și asigura practic aceasta candidatura și susținerea partidelor de opoziție, altele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Eu l-am votat pe Klaus Iohannis, il vedeți ca e acasa intre acești lideri europeni. Eu l-am votat, el ne reprezinta, e președintele Romaniei. Dar in ceea ce-l privește, s-a intamplat o catastrofa. Indata ce a caștigat in 2014 mandatul, in ianuarie 2015 a avut acel discurs datator de speranța la…

- Aflata in plin scandal cu Liviu Dragnea, Viorica Dancila a decis sa faca o schimbare! Pentru prima data de cand este premier, Dancila a renunțat la coafura cu coc care a consacrat-o și a aparut, la o intrevedere cu ambasadorul Republicii Populare Chineze in Romania, Jiang Yu, cu parul desfacut.Dancila…

- Economia Romaniei se afla pe un trend ascendent și va continua ritmul de creștere, a anunțat premierul Viorica Dancila, in debutul ședinței de Guvern. Conform acesteia, in primele doua luni, Romania a inregistrat un nivel record al investiților straine directe, depașind 1 miliard de euro, cel mai mare…

- "Astazi este un moment istoric pentru tara. Se organizeaza la Bucuresti prima reuniune informala a Consiliului ministrilor de Finante din Europa. Practic, pentru doua zile, Bucurestiul devine capitala financiara a Uniunii Europene. In aceste consilii informale se discuta alt gen de subiecte, dar…

- Alianta USR-PLUS considera ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa participe la sedinta de guvern care are pe ordinea de zi ordonantele privind Codurile penale, pentru a bloca adoptarea lor, a declarat, joi, presedintele USR, Dan Barna. El a anuntat ca i-a transmis premierului Viorica Dancila…

- Programul de succes, Smart Start USA, care iși propune o mai mare legatura intre oamenii de afaceri din Romania și Statele Unite ale Americii coordonat de fostul ministru pentru IMM-uri, Ilan Laufer, se bucura de un real succes.Vezi și: Viorica Dancila, anunț de ULTIMA ORA din SUA: Ambasada…

- Tariceanu il surclaseaza pe Iohannis cu 8 procente Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a dat publicitații datele privind celui de al II-lea sondaj de tip OMNIBUS in Municipiul București. Cercetarea va fi facuta din doua in doua luni pe un eșantion reprezentativ de 1067 de respondenți pe…

- Parlamentul s-a reunit, vineri, in plen comun al celor doua Camere, pentru a da votul final pe proiectul legii bugetului de stat pe 2019. Dupa o saptamana de foc, cu dezbateri care au durat pana la 3 dimineata, in comisiile de specialitate, si pana la miezul noptii, in plen, deputatii si senatorii mai…