Referendum invalidat. Cetăţenii nu au fost informaţi corect Este pentru prima data in istoria moderna a tarii cand un referendum este invalidat de Curtea Suprema. Elvetia a organizat aproximativ 300 de referendumuri din 1848 si pana in prezent.



Partidul Crestin-Democrat, cel care a propus organizarea referendumului din februarie 2016 referitor la regimul de taxe aplicat cuplurilor casatorite, a facut apel fata de rezultatul referendumului anul trecut, sustinand ca votantii au fost indusi in eroare. Cuplurile casatorite din Elvetia sunt taxate in functie de veniturile combinate, ceea ce inseamna ca de multe ori platesc taxe mai mari decat cuplurile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

