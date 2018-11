Stiri pe aceeasi tema

- Elvetienii se vor pronunta duminica prin vot asupra unui subiect de importanta nationala care a impartit in doua tara, respectiv daca sa fie subventionati fermierii care lasa coarnele vacilor si caprelor lor sa creasca natural, transmite Reuters. Referendumul cu privire la păstrarea "demnităţii…

- In ultimul an, pretul motorinei la pompa a crescut cu aproximativ 23% iar cel al benzinei cu aproximativ 15%, ceea ce a sporit presiunile pentru numerosi automobilisti francezi, in special pentru cei care trebuie sa utilizeze automobilul propriu pentru a merge la munca. In replica, o mobilizare de…

- Observand absenteismul masiv la urne, Coaliția pentru Familia a emis un comunicat, duminica dupa-amiaza, in care cauta motive pentru lipsa interesului cetațenilor la urne. Comitetul de inițiativa acuza, practic, faptul ca organizatorii referendumului – Guvernul – nu a dus o campanie de informare…

- Referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie are loc sambata si duminica, intrebarea adresata alegatorilor la referendum fiind "Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?", iar la aceasta alegatorii trebuie sa raspunda cu „Da" sau „Nu".…

- Elvețienii au declarat homofobia și transfobia ilegale și le pedepsesc cu pana la 3 ani de inchisoare. Intr-o lume impanzita de controverse și pareri din ce in ce mai extreme, Elveția trece la un alt nivel in ajutorul persoanelor din comunitațile LGBT. Daca in țara cantoanelor cineva e gasit vinovat…