Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Olt sunt chemați la urne pentru a spune daca sunt sau nu de acord cu redenumirea județului. Numele propus este Olt-Romanați. Potrivit autoritaților, indiferent de rezultatul consultarii, documentele locuitorilor din județ nu vor fi schimbate decat atunci cand vor expira.

- Sefii PNL Olt au anuntat ca vor contesta in intanta hotarea CJ prin care s-au stabilit doua zile de referendum si pentru cel local, prin care cetatenii sunt intrebati daca vor ca judetul sa se cheme Olt-Romanati.

- Consiliul Judetean (CJ) Olt va organiza pe 7 octombrie referendum pentru atribuirea numelui Olt-Romanati judetului, in aceeasi zi in care va fi organizat si referendumul privind redefinirea familiei in Constitutie, conform unei hotarari adoptata luni, intr-o sedinta extraordinara. La referendumul local…

- Locuitorii județului Olt sunt chemați la referendum, pe 7 octombrie, pentru atribuirea numelui Olt-Romanati judetului. Hotararea a fost adoptata luni, de Consiliul Judetean Olt. Oamenii sunt așteptați la urne in aceeasi zi in care va fi organizat si referendumul privind redefinirea familiei in...

- Consiliul Judetean (CJ) Olt va organiza pe 7 octombrie referendum pentru atribuirea numelui Olt-Romanati judetului, in aceeasi zi in care va fi organizat si referendumul privind redefinirea familiei in Constitutie, conform unei hotarari adoptata

- Județul Olt iși schimba denumirea in Olt-Romanați. Guvernul urmeaza sa dea o Ordonanța, saptamana viitoare, in care va stabili data referendumului local odata cu cel pentru familia tradiționala. La nivel local, decizia a fost luata deja. In luna august, consilierii judeteni din Olt au adoptat un proiect…

- Locuitorii unui cartier din Suceava au construit un așa numit „monument al indolenței” ridicat pe mormantul neputinței, dedicat Primariei Suceava. Oamenii protesteaza fața de mizeria care a ramas dupa realizarea unor lucrari de termoficare in zona. Cetațenii au recurs la sarcasm dupa ce toate sesizarile…