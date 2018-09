Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii Macedoniei vor decide duminica viitorul tarii lor, fiind chemati la urne pentru a vota in cadrul unui referendum daca sunt de acord cu schimbarea denumirii tarii lor in Macedonia de Nord, care ar pune capat unei dispute de zeci de ani cu Grecia vecina, relateaza AP.

- Cetatenii din Macedonia sunt asteptati la urne pentru a se expune in cadrul unui referendum privind schimbarea numelui tarii. Autoritatile de la Skopje vor sa afle daca poporul sustine acest lucru, o conditie necesara pentru a pune capat disputei cu statul vecin, Grecia.

- Ministrii de externe din Grecia si Germania, Nikos Kotzias, si, respectiv, Heiko Maas, au subliniat astazi, la Atena, importanta Acordului de la Prespa cu privire la denumirea FRI Macedonia, considerat a fi o "ocazie istorica" si o "solutie care priveste spre viitor", pentru securitatea si dezvoltarea…

- Secretarul american al Apararii Jim Mattis a sosit luni la Skopje cu scopul de a sustine tabara ”da” in referendumul pe tema schimbarii numelui Macedoniei si de a contracara o ”campanie de influenta” rusa contra acestui vot, relateaza AFP preluata de news.ro.Macedonenii urmeaza sa spuna, pe…

- Este “Da" sau disperarea, “instabilitatea" și “izolarea": intr-un interviu pentru AFP, prim-ministul Zoran Zaev le cere compatrioților sai sa voteze pentru schimbarea numelui Macedoniei pentru a o atașa taberei occidentale, potrivit La Libre , citat de Rador.

- Skopje, 22 aug/Agerpres/ - Procesul celor 33 de barbati, printre care cinci deputati conservatori si un fost ministru de interne, acuzati de a fi implicati in invadarea violenta a parlamentului in aprilie 2017, a inceputul miercuri la Skopje, capitala Macedoniei, relateaza AFP. Numeroase persone au…

- Macedonia urmeaza sa organizeze pe 30 septembrie un referendum pe tema schimbarii numelui in ”Republica Mecedonia de Nord”, un vot care va fi crucial in solutionarea unui indelungat diferend cu Grecia, o conditie in vederea relansarii aderarii sale la Uniunea Europeana (UE) si NATO, relateaza AFP.

- Panos Kammenos, ministrul Apararii din Grecia si un membru cheie al aliantei dintre stanga si dreapta care conduce guvernul grec, a declarat ca va incerca sa blocheze acordul prin care Macedonia isi va schimba numele in „Macedonia de Nord”, scrie Reuters.