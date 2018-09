Referendum în Macedonia: Peste 90% din voturi pentru schimbarea numelui Peste 90% din voturile exprimate duminica la referendumul din Macedonia au fost in favoarea schimbarii numelui acestei tari, potrivit rezultatelor comisiei electorale, dupa numararea a aproape jumatate din voturi, transmite AFP.



Dupa numararea a 43,57% din buletine, "Da" a obtinut 90,72% din voturi, iar "Nu" 6,26%.



Rata participarii a fost insa extrem de redusa, pentru ca aproape doua treimi dintre alegatori nu se deplasasera la urne cu o jumatate de ora inainte de inchiderea sectiilor de votare la 19.00 (17.00 GMT), potrivit ultimelor date oficiale despre participarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

