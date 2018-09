Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul grec al apararii, nationalistul Panos Kammenos, opozant al acordului dintre Atena si Skopje privind numele Macedoniei, si-a exprimat duminica satisfactia in legatura cu slaba participare a macedonenilor la referendumului privind schimbarea numelui tarii lor, relateaza AFP. Paradoxalul…

- ''O decizie istorica'', dar dureroasa: Macedonenii au început sa voteze duminica în cadrul unui referendum la care sunt chemati sa se pronunte în legatura cu aderarea tarii lor la NATO si Uniunea Europeana, precum si în

- Ministrul grec de Externe, Nikos Kotzias, a laudat joi acordul intre Grecia și Macedonia, privind schimbarea numelui fostei republici iugoslave, care ii va permite celei din urma sa adere la Uniunea Europeana și NATO, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax."Istoria ar trebui sa…

- Secretarul american al Apararii Jim Mattis a sosit luni la Skopje cu scopul de a sustine tabara ”da” in referendumul pe tema schimbarii numelui Macedoniei si de a contracara o ”campanie de influenta” rusa contra acestui vot, relateaza AFP preluata de news.ro.Macedonenii urmeaza sa spuna, pe…

- Trei lideri occidentali importanti urmeaza sa viziteze succesiv Macedonia, incepand de joi, pentru a-si exprima sprijinul fata de demersurile premierului Zoran Zaev de a valida acordul cu Grecia privind denumirea tarii sale si, implicit, de a face inca un pas catre aderarea acesteia la NATO, relateaza…

- Macedonia urmeaza sa organizeze pe 30 septembrie un referendum pe tema schimbarii numelui in ”Republica Mecedonia de Nord”, un vot care va fi crucial in solutionarea unui indelungat diferend cu Grecia, o conditie in vederea relansarii aderarii sale la Uniunea Europeana (UE) si NATO, relateaza AFP.

- Donald Trump a consternat miercuri aliatii Statelor Unite, cerandu-le sa-si creasca cheltuielile cu Apararea la 4%. ”Germania este complet controlata de Rusia (...) ea este prizoniera Rusiei”, s-a lansat el intr-o tirada de o rara duritate in acest tip de reuniune intre aliati.In sesiune…

- Panos Kammenos, ministrul Apararii din Grecia si un membru cheie al aliantei dintre stanga si dreapta care conduce guvernul grec, a declarat ca va incerca sa blocheze acordul prin care Macedonia isi va schimba numele in „Macedonia de Nord”, scrie Reuters.