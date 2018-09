Stiri pe aceeasi tema

- ''O decizie istorica'', dar dureroasa: Macedonenii au început sa voteze duminica în cadrul unui referendum la care sunt chemati sa se pronunte în legatura cu aderarea tarii lor la NATO si Uniunea Europeana, precum si în

- Cetatenii din Macedonia sunt asteptati la urne pentru a se expune in cadrul unui referendum privind schimbarea numelui tarii. Autoritatile de la Skopje vor sa afle daca poporul sustine acest lucru, o conditie necesara pentru a pune capat disputei cu statul vecin, Grecia.

- Cetațenii din Macedonia sunt așteptați, duminica, la referendum, pentru a vota asupra acordului pentru redenumirea tarii in Republica Macedonia de Nord. In plus, sunt chemați sa se pronunțe in legatura cu aderarea tarii lor la NATO si Uniunea Europeana.

- Presedintele Macedoniei, Gjorge Ivanov, le-a cerut duminica cetatenilor macedoneni sa boicoteze referendumul din 30 septembrie in care acestia sunt chemati sa valideze acordul cu Grecia conform caruia tara lor se va numi 'Republica Macedonia de Nord', relateaza dpa. Redenumirea Macedoniei "pune…

- Ministrul american al apararii Jim Mattis a sosit luni in Macedonia, avertizand ca Rusia incearca sa se amestece intr-un referendum organizat pentru schimbarea numelui tarii balcanice si deschiderea negocierilor pentru aderarea la NATO si UE, relateaza Reuters. Parlamentul macedonean a stabilit data…

- Trei lideri occidentali importanti urmeaza sa viziteze succesiv Macedonia, incepand de joi, pentru a-si exprima sprijinul fata de demersurile premierului Zoran Zaev de a valida acordul cu Grecia privind denumirea tarii sale si, implicit, de a face inca un pas catre aderarea acesteia la NATO, relateaza…

- Presedintele albanez Ilir Meta a facut apel la etnicii albanezi din Macedonia sa voteze in favoarea schimbarii denumirii fostei republici iugoslave, in cadrul unui referendum care va avea loc la sfarsitul lunii septembrie, relateaza site-ul publicatiei Balkan Insight.

- O coalitie formata din 28 de partide politice de dreapta, factiuni politice, asociatii civice si organizatii neguvernamentale din Macedonia, a lansat o campanie pentru boicotarea referendumului privind schimbarea numelui fostei republici iugoslave, relateaza site-ul publicatiei Balkan Insight.