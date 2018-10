Stiri pe aceeasi tema

- Mama ducesei de Sussex, Doria Ragland, se muta in Marea Britanie luna viitoare pentru a fi alaturi de singura sa fiica. Doria a fost singurul membru al familiei lui Meghan ce a fost prezent la nunta fostei actrițe cu prințul Harry al Marii Britanii, dupa ce tatal ei, Thomas Markle Sr, s-a retras in…

- Momentul in care o masina a intrat in barierele din fata Parlamentului britanic a fost filmat. Autoritatile au precizat ca cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce un barbat a intrat cu masina in barierele din fata Parlamentului din Marea Britanie.

- Protestul anuntat pentru 10 si 11 august va aduna in Piata Victoriei din Bucuresti romani din toate colturile lumii. Din Chicago, Statele Unite, pana in Gouda, Olanda sau Londra, Marea Britanie, romanii isi anunta venirea in tara. Programatori, soferi,...

- Jumatate dintre britanici sustin organizarea unui nou referendum pentru Brexit arata un sondaj realizat zilele trecute in Marea Britanie. Sky News a publicat rezultatele sondajului care arata ca britanici doresc sa-și dea cu parerea privind iesirea tarii din Uniunea Europeana cu un acord pe care Londra…

- Un avion care efectua o cursa pe ruta Birmingham - București, a lovit, sambata, cu coada pista de pe aeroportul London Luton in timpul procedurii de decolare. Chiar daca a existat suspiciunea ca...

- Sambata, un Boeing 737-800 NG al Blue Air, care efectua o cursa pe ruta Birmingham – București, a lovit cu coada pista de pe aeroportul London Luton in timpul procedurii de decolare. Chiar daca a existat suspiciunea ca avionul a lovit cu coada pista (lucru denumit in limbaj specific ”tailstrike”), comandantul…

- Fostul premier britanic Sir John Major a declarat ca un al doilea referendum legat de ieșirea Marii Britanii din UE este “justificat moral”, in condițiile in care sondajele arata ca cei care vor ramanerea țarii in blocul comunitar este mai mare decat al celor care sunt de acord cu un Brexit…

- Teatrul Masca din Bucuresti va incepe sambata primul turneu britanic in care va prezenta spectacolele „Noi” si „Strigatele Parisului” (news.ro).Proiectul va debuta in unul dintre cele mai bine conservate si impresionante castele normande din Regatul Unit, Lincoln Castle, unde teatrul va juca…